Мухамед-Аминов Джурабай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мухамед-Аминов
- Имя
- Джурабай
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43297. МУХАМЕДЪ-АМИНОВЪ ДЖУРАбай. Сс.-каторжн., 34 л., рд. Самарканд. у., Ходжа-Ахрарск. в., въ с. Хаймарѣ; — Самарканд. О. С (во 2 р.), 283 и 1 ч. 313 У. и 445 У. о сс., одиночн. заключ. на 25 дн., съ продолж. срока каторж. раб. на 6 л. Исп. 1 Апр. 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.