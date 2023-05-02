Ханхасаев Николай Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ханхасаев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 316
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10931. ХАНХАСАЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 67 л., Бур.-Монгольск. АССР. Эхирит-Булагатск. аймака, Ользонск. хошуна, улуса Шохтой. Н. С. 1 уч. г. Иркутска. Ст. 88, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 12/І—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.