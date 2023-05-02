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Обухов Павел Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Обухов
Имя
Павел
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
27283. ОБУХОВ, ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 25 л. Гр. Зарайск. у., Алпатьевск. в. и д.; — Р. Т. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 5 л. Исп. 24 дек. 920.

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