Иванов Александр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 146
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5087. ИВАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 21 г., г. Иркутска. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 58 ч. 2, 60, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 25 мая 923.
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