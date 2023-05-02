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Федоров Александр Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Александр
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
12489. ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 23 л., Московск. г., Сергиевск у., Хатьковск. в., д Комякина. Н. С. 1 уч. Сергиевск. у. Ст. ст. 16, 189. лиш. св. 7 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 9/ІХ-24

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