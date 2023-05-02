Яганов Сергей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яганов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 388
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13445. ЯГАНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 18 л., Спасск. к., Кузнечихинск. в., д. Верх-Колгурино. Главсуд Татарск. АССР. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 14/І—26.
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