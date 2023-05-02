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Берзин Мартын Рометов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Берзин
Имя
Мартын
Отчество
Рометов
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
130027. БЕРЗИНЪ, МАРТЫНЪ РОМЕтовъ (онъ же Грикки). К. Фридрихштадтск. у., Гербергенск. в., 25 л.; — З. Н. 2 уч. Валдайск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Дек. 908.

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