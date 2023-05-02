Берзин Мартын Рометов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Берзин
- Имя
- Мартын
- Отчество
- Рометов
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130027. БЕРЗИНЪ, МАРТЫНЪ РОМЕтовъ (онъ же Грикки). К. Фридрихштадтск. у., Гербергенск. в., 25 л.; — З. Н. 2 уч. Валдайск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Дек. 908.
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