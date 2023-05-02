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Андрианов Афанасий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андрианов
Имя
Афанасий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
31 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
227. АНДРИАНОВ, АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ, 27 л. Гр. Жиздринск, у., в. и с. Улемля; — Н. С. 13 уч. Жиздринск, у. Кража, лиш. своб. 1 г. с. зач. 17 дн. пр. з. Исп. 31 марта 919.

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