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Родионов Сергей Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родионов
Имя
Сергей
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
23 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
28182. РОДИОНОВ, СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 35 л. Гр. Подольск. у., Шебанцевск. в., д. Меньшевой; — Москов. Ревтриб. Дача взятки, лиш. св. 5 л. Исп. 23 авг. 920.

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