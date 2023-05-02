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Иванов Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
09 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3795. ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Бежецк, у., Сукроменск. в., д. Дуброво. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 9/ІІ—24. 

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