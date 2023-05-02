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Челищев Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Челищев
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
01 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
13250. Челищев Александр Николаевич, 25 л., Троицк. окр., г. В.-Уральска. Н. С. 2 уч. Челябинск. окр. Ст. ст. 91, 1 ч. 113, 188, 189, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 1 мар. 926.

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