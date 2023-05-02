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Моторин Дмитрий Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Моторин
Имя
Дмитрий
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
25 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
4845. Моторин Дмитрий Максимович, 31 г; Гр. Устьсысольск. у., Деревянск. в., с. Подъельского; — Н. С. 8 уч. Устьсысольск. у. Антисоветск. действия, лиш. св. 6 и., в лиш. пр. заним. ответств, доджн. Исп. 25 авг. 919.

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