Моторин Дмитрий Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Моторин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4845. Моторин Дмитрий Максимович, 31 г; Гр. Устьсысольск. у., Деревянск. в., с. Подъельского; — Н. С. 8 уч. Устьсысольск. у. Антисоветск. действия, лиш. св. 6 и., в лиш. пр. заним. ответств, доджн. Исп. 25 авг. 919.
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