Гришунина Прасковья Сергеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гришунина
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Сергеева
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48829. ГРИШУНИНА, ПРАСКОВЬЯ СЕРГѢЕВА, 40 л. К. Ефремовск. у., в. и с. Павлохуторова; — 3. Н. 7 уч. Днѣпровск. у., 13 Мая 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Марта 910. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 49722. | предыдущие судимости 908 102573 170 М. | 902 86859 169 М. | 908 83349 169 М. | 901 18838 169 М.
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