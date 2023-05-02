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Коротков Ефрем Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коротков
Имя
Ефрем
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
15 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6640. КОРОТКОВ ЕФРЕМ СЕРГЕЕВИЧ, 34 г., Нолинск. у., Пугинск. в., с. Обухова, Н. С. 2 уч. г. Сызрани, Ст. 180 п. «е», лиш. св. 1 г., Исп. 15 янв. 923.

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