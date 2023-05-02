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Ральников Михаил Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ральников
Имя
Михаил
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
26 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8130. РАЛЬНИКОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ, 42 л., Малмыжск. у., Брызгаловск. в., д. Ключевской. Н. С. 7 уч. Ижевск. у. Ст. 114 ч. 1, лиш. св. 1½ г. Исп. 26 дек 923.

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