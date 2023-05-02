Кивистик Юган Михкелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кивистик
- Имя
- Юган
- Отчество
- Михкелев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34506. КИВИСТИКЪ, ЮГАНЪ МИХКЕЛЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Феллин. у., Сурговерск. в., 46 л.; — Ревельск. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 15 Окт. 907. | 904 87646 1655 У. | 902 107336 170 М. | 900 39776 169 М. | 900 18819 170 М. | 900 10985 173 М. | 96 2852 170¹ М. | 94 26462 170¹ М.
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