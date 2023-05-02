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Задорожный Аким Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Задорожный
Имя
Аким
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
23 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4767. ЗАДОРОЖНЫЙ АКИМ ДАНИЛОВИЧ, 28 л., Ейск. отд., Незамаевск. в. и станицы. Н. С. 6 уч. Ейск. отд. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 23 июня 923.

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