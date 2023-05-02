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Мелкозернова-Ушакова Мария Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мелкозернова-Ушакова
Имя
Мария
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
17141. МЕЛКОЗЕРНОВА-УШАКОВА, МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 30 л. Гр. Усольск. у., Усть-Боровск. в. и с.; — Н. С. 1 уч. Усольск. у. Клевета, пр. р. 6 м., в т. ч. 5½ м. условно. Исп. 7 окт. 920.

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