Шарафутдинов Шайхутдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарафутдинов
- Имя
- Шайхутдин
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 671
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18784. ШАРАФУТДИНОВЪ, ШАЙХУТдинъ. Сс.-посел. Канск. у., Ирбейск. в., 33 л.; — М. С. 6 уч. Балаган. у., 6 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 14 Марта 907. 95 108957 1647 У. | 89 28843 169 М. 93 31917 1655 У. | 88 101259 169 М. 92 36675 1655 У. | 88 53994 169 М. 89 90052 169 М. | 87 28751 169 М.
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