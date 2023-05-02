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Худяков Илья Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Худяков
Имя
Илья
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
28 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 379
Источник
Скан
Оригинальная запись
13015. ХУДЯКОВ ИЛЬЯ АНТОНОВИЧ, 24 л., Иркутск. окр., г. Черемхова. Н. С. 16 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 28/ІІІ—24.

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