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Муйзменек Ян Янович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Муйзменек
Имя
Ян
Отчество
Янович
Дата исполнения приговора
23 август ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
4878. Муйзменек Ян Янович, Гр. г. Риги; — Ревтриб. Труд. Коммун. Присвоен., лиш. св. до конца гражданск. войны. Исп. 23 авг. 119.

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