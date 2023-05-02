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Кикин Илларион Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кикин
Имя
Илларион
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
03 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4250. КИКИН ИЛЛАРИОН ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 33 л., Сарапульск. окр., Мечкинск. в., д. Шадренской. Уральск. Облсуд. Ст. Ст. 1 ч. 184. лиш. св. 6 м. и пор. пр. 1 г. П. В. З. С. 3/ІѴ—24.

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