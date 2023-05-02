Кунтакчи-Оглы Хассан-Мемет
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кунтакчи-Оглы
- Имя
- Хассан-Мемет
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83986. КУНТАКЧИ-ОГЛЫ, ХАССАНЪ-Меметъ (Яни-Анастасъ) (онъ же Кора Смаилъ-Оглы), 29 л. Тур.-подл., рд. въ Турціи; — Симферопольск. О. С., 25 Апр. 911, 16¹, 173 и 3 п. 175 М., тюр. 6 М., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 24 Мая 911.
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