Тавризов Егор Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тавризов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29384. ТАВРИЗОВ, ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 17 л. Гр. Волоколамск. у., Тимошевск. в., д. Саблево; — Н. С. Сокольническ. р. Сухоревск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 24 февр. 920.
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