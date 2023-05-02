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Воронин Терентий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воронин
Имя
Терентий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
15 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
13923. ВОРОНИН, ТЕРЕНТИЙ АНДРЕЕВИЧ, 23 л. Гр. Томск. у., Н.-Кусковск. в., д. Воронина; — С. 33 зап. стр. п-ка. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 15 авг. 920.

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