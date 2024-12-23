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Юрьев Матвей Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юрьев
Имя
Матвей
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
25 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 290
Источник
Скан
Оригинальная запись
37144. ЮРЬЕВЪ, МАТВѢЙ ФЕДОРОВЪ. К. Тюкалин. у., Камышенск. в., д. Рыжковой (Чухонская тожъ), 51 г.; — М. С. 2 уч. Тюкалин. у., 134, 135 2 п. 148З У., арест. отд. 3 м. Исп. 25 Янв. 905.

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