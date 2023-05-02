Головкин Иван Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46130. ГОЛОВКИНЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢевъ. К. Крапивен. у., Ржавск. в., д. Сороченки, менѣе 21 г.; — СПБ. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 4 м. Исп. 31 Мая 905. | 903 31077 172 М. | 901 80888 172 М.
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