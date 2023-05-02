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Головкин Иван Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Головкин
Имя
Иван
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
46130. ГОЛОВКИНЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢевъ. К. Крапивен. у., Ржавск. в., д. Сороченки, менѣе 21 г.; — СПБ. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 4 м. Исп. 31 Мая 905. | 903 31077 172 М. | 901 80888 172 М.

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