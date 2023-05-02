Швецова Татьяна Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Швецова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8178. ШВЕЦОВА, ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, 30 л. Гр. Рязанск. г., Спасск. в. и д.; - Московск. Ревтриб. Участие в краже, прин. раб. 2 г. условно.
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