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Шилов Иван Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шилов
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
16 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 372
Источник
Скан
Оригинальная запись
12899. ШИЛОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 22 л., Ярославск. г., б. Мышкинск. у., Муравьевск. в., д. Полюжья. Н. С. 12 отд. г. Ленинграда. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 16/ІІІ—26.

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