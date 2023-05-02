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Ушаков Илья Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ушаков
Имя
Илья
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
Источник
Скан
Оригинальная запись
140372. УШАКОВЪ, ИЛЬЯ КИРИЛЛОВЪ. К. Моршанск. у., Серповск. в., с. Алкужей, 25 л.; — Тамбовск. О. С. 8 Окт. 909, 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 4 Нояб. 909. | 900 55304 3 ч. 1655 У.| 99 14962 169 М.

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