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Басков Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Басков
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
28 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
13118. БАСКОВ, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 27 л. Гр. Пошеконье-Володарск. у., Шекинск. в.; — Н. С. Пошехонье-Володарск. у. Кража, лиш. св. 30 л. Осужд. 28 мая 920.

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