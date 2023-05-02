Каулин Ян-Август Иоганнович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каулин
- Имя
- Ян-Август
- Отчество
- Иоганнович
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4462. КАУЛИН ЯН-АВГУСТ ИОГАННОВИЧ, 35 л. Рд. в Лифляндск. г., Рижск. у., Мальтильск. в., мест. Зегевы. Н. С. по делам о самог. г. Ленинграда. Ст. 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 2/ІѴ—24.
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