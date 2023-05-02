Мартынов Василий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартынов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8791. МАРТЫНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 31 г., Сысольск. у., Пажчинск. в., с. Лозыма. Облревтриб. Коми. Ст. 76, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 14 янв. 923.
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