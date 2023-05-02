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Винокуров Василий Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Винокуров
Имя
Василий
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
45761. ВИНОКУРОВЪ, ВАСИЛІЙ СТЕПАновъ (онъ же Балуевъ). Лиш. ос. пр. изъ мастер. Н.-Салдинск. в., Верхотур. у., 22 л.; — З. Н. 9 уч. Верхотур. у. (во 2 р.), 177 М., тюр. 5 м. Исп. 28 Мая 905.

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