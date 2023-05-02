Арбуз Вульф-Перец Милемов-Менделев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арбуз
- Имя
- Вульф-Перец
- Отчество
- Милемов-Менделев
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35312. АРБУЗЪ, ВУЛЬФЪ-ПЕРЕЦЪ МИлемовъ-Менделевъ. Мщ. п. в гм. Белжице, Люблинск. , у., 63 л.; — Люблинск. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 4 Янв. 909. | 902 49442 1655 У. | 85 54309 280 У. | 99 88199 1655 У. | 84 56282 169 М. | 95 84223 1655 У. | 81 16512 169 М. | 88 48561 1655 У.
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