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Сенаторов Иван Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сенаторов
Имя
Иван
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
20 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 307
Источник
Скан
Оригинальная запись
10519. СЕНАТОРОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ, 34 л., Кирсановск. у., Вяжлинск. в., с. Ильина. Тамбовск. Губсуд, Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20/ѴІІ — 24.

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