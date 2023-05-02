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Гурин Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гурин
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3591. ГУРИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 33 л., Полтавск. г., Переяславск. у., Скопецк. в. Н. С. 1 уч. Свободненск. у. Ст. ст. 88, 132 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 сент. 923.

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