Краснова Наталья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснова Наталья Лаврентьевна

Краснова Наталья Лаврентьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснова
Имя
Наталья
Отчество
Лаврентьевна
Дата исполнения приговора
18 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
6988. КРАСНОВА НАТАЛЬЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА, 25 л., Сызранск. у., Батракск. в. и с., Н. С. 7 уч. Сызранск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 18 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.