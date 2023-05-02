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Демьяненко Семен Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демьяненко
Имя
Семен
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
24 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3823. ДЕМЬЯНЕНКО СЕМЕН НИКИТИЧ, 36 л., Харьковск. г., Городищенск. в. и с. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 10 л. Срок исп. не указ., осужд. 24 апр. 923.

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