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Кобзев Михаил Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кобзев
Имя
Михаил
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
15 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6067. КОБЗЕВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, 28 л. г Валуйск. у., Уразовск. в. и с., Н. С. 1 уч. Валуйск. у., Ст. ст. ч. 1, 139, лиш. св. 5 л., Исп. 15 июля 923.

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