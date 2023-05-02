Кобзев Михаил Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кобзев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6067. КОБЗЕВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, 28 л. г Валуйск. у., Уразовск. в. и с., Н. С. 1 уч. Валуйск. у., Ст. ст. ч. 1, 139, лиш. св. 5 л., Исп. 15 июля 923.
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