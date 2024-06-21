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Хохлов Михаил Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хохлов
Имя
Михаил
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
Источник
Скан
Оригинальная запись
140878. ХОХЛОВЪ, МИХАИЛЪ ИВАНОВЪ (онъ же Левашовъ). К. Весьегон. у., Поповск. в., с. Лаптева, 42 л.; — Кашинск. О. С. 2 Сент. 909, 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. въ Окт. 909. | 908 61390 172 М.

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