Земсков Онисим Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Земсков
- Имя
- Онисим
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 23 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3525. ЗЕМСКОВ ОНИСИМ МАТВЕЕВИЧ, 53 л., Вязниковск. у., Холуйск. в, д. Сергеево. Н. С. 5 уч. Вязниковск. у. Ст. ст. 16, 140, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 23/ІѴ—24.
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