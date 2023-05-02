Бочка Киприан Тихонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бочка
- Имя
- Киприан
- Отчество
- Тихонов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45402. БОЧКА, КИПРІАНЪ ТИХОНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ каз. д. Вараксиной. Кыштовск. в., Каинск. у., 45 л., рд. въ ст. Саратовской, Екатеринодар. отд.; — Екатеринодар. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 149, 152, 2 ч. 313 и 2 ч. 975 У., тюр. 4 м. Исп. 27 Мая 905. | 97 82159 1647 У.
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