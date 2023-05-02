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Комаров Андрей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комаров
Имя
Андрей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6309. КОМАРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 31 г., Красно-Баковск. у. Нижегородск. Губсуд, Ст. ст. 16 ч. 3, 142, 189, лиш. св. 2 г., Исп. 19 дек. 923.

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