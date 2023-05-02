Иветков Федор Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иветков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15478. ИВЕТКОВ, ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ, 19 л. Гр. Гдовск. у., Ложголовск. в., д. Поречье; — Н. С. 2 р. 5 отд. г. Петрограда. Укрыват., пр. р. 1 г. Исп. 3 авг. 920.
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