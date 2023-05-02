Вондоловская Гилярия Викторова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вондоловская
- Имя
- Гилярия
- Отчество
- Викторова
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144184. ВОНДОЛОВСКАя, ГИЛЯрія Викторова (урожд. Конопко). Шляхц. Ломжинск. у., гм. Божеева, д. Конопки, 67 л., рд. Кольненск. у., гм. Едвабно, въ д. Мацаржа; — М. С. 1 уч. г. Ломжи 24 Окт. 909, 169 и 170 М., по сов. съ приг. Гм. С. 1 окр. Кольненск. у. отъ 16 Окт. 909 г. (169 и 170 М., тюр. 5 м.), тюр. 7 м. Исп. 16 Окт. 909.
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