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Яанзинуров Кутлуахмат

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яанзинуров
Имя
Кутлуахмат
Дата исполнения приговора
03 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
30744. ЯАНЗИНУРОВ, КУТЛУАХМАТ, 36 л. Гр. Бирск. у., Ст.-Балтачевск. в. и в.; — Н. С. 15 уч. Бирск. у. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 1 м. пр. з. Исп. 3 мая 920.

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