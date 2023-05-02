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Швецов Георгий Елисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Швецов
Имя
Георгий
Отчество
Елисеевич
Дата исполнения приговора
18 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 368
Источник
Скан
Оригинальная запись
13599. Швецов Георгий Елисеевич, 19 л., Никольск-Уссурийск. уч. Покровск. в., с. Алексей-Никольского. Приморск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 18 февр. 926.

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