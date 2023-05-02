Цеман Абель Густавов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цеман
- Имя
- Абель
- Отчество
- Густавов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140963. ЦЕМАНЪ, АБЕЛЬ ГУСТАВОВЪ. К. Везенбергск. у., в. и д. Авандуса, 41 г.; — М. С. 3 уч. Везенб.-Вейсейнштейнск. окр. 12 Окт. 909, 169 и 171 М., тюр. 2 м. Исп. 12 Окт. 909.
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