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Сереженков Федор Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сереженков
Имя
Федор
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
14 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
10587. СЕРЕЖЕНКОВ ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ, 32 л., Орловск, г., Дмитровск. у., Волковск. в., д. Березовки. Н. С. 2 уч. Карачевск. у. Ст. ст. 140а, 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 14/ІІ — 24

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